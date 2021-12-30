Süper Lig'den haberler (30.12.2021)

GİRESUN UMUTLU

Giresunspor Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, çıkışlarını sürdürürlerse hedefe ulaşacaklarını söyledi. Önal, "İlk yarıda hedefimiz 25-28 puandı. Ancak 22 puan da gayet olumlu bir rakam" dedi.

KONGRE YOK

Yeni Malatyaspor, yaşanan kötü gidişatın ardından yönetimin istifaya çağrılması ile başlayan eleştirilere yanıt verdi. Yönetici Hakkı Çelikel, mayıs ayına kadar gelen kurul olmayacağını belirtti.

SİVAS'TA 8 EKSİK

Kupada Ankaragücü'nü ağırlayacak Sivas'ta 8 eksik var. Sakatlıkları bulunan Appindangoye, Ulvestad, Felix, Sefa Yılmaz, Hakan Arslan, Ziya Erdal ve milli takımlardaki Gradel ile Fajr yok.

ANTALYA İZİNLİ

Antalyaspor, Beşiktaş ile Katar'da oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına 1 Ocak'ta başlayacak. Kupada Giresunspor'u 2-1 yenerek tur atlayan futbolculara 3 gün izin verildi.

ANTEP İLK PEŞİNDE

Kupada Bursa'yı ağırlayacak G.Antep FK, rakibi karşısında ilk galibiyetinin de peşinde olacak. Kırmızı-siyahlılar, 2005-06'da Timsahlar'la 2 kez karşılaşmış ve iki maçtan da yenik ayrılmıştı.