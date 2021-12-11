Haberler Süper Lig Başakşehir - Kasımpaşa maçı CANLI izle! Başakşehir Kasımpaşa canlı anlatım

Başakşehir - Kasımpaşa maçı CANLI izle! Başakşehir Kasımpaşa canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Ev sahibi Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Deplasman ekibi Kasımpaşa ise 4 maçlık galibiyet hasretini dindirmeyi amaçlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 15:55
Başakşehir - Kasımpaşa maçı CANLI izle! Başakşehir Kasımpaşa canlı anlatım

Başakşehir ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında kozlarını paylaşıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalıyor. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapıyor.

Teknik direktör Emre Belözoğlu ile büyük bir çıkış yakalayan Başakşehir iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Hakan Kutlu yönetimindeki Kasımpaşa ise ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretini dindirmeyi amaçlıyor.


BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan, Mahmut, Berkay, Visca, Chadli, Deniz, Okaka

Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Donk, Bruma, Eren, Travnik, Eysseric, Tarkan, Yusuf, Varga, Umut

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Başakşehir - Kasımpaşa maçı saat 16:00'da başladı. Zorlu müsabaka beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.


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