Altay’a Hatay şoku

Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ilk sınavında Hatayspor'a 2-1 yenildi. Karşılaşmaya hızlı başlayan siyah-beyazlılar, 21'inci dakikada Cesar Pinares'in jeneriklik golüyle 1-0 öne geçti. Hatayspor, bu gole 38'de yanıt verdi. Ribeiro'nun sol kanattan yaptığı ortada arka tarafta Fatih'in kafa vuruşuyla indirdiği topla kale önünde buluşan Diouf'un vole vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

HATAY İKİNCİ SIRADA

İkinci yarıya etkili başlayan Hatay, 71'de gole yaklaştı ancak Diouf'un şutunda kaleci Lis'in dokunduğu top direkten döndü. 75'te Lobjanidze'nin ortasına Saint Louis iyi vurdu ve skoru 2-1 yaptı. 84'te Hatay'ın kazandığı penaltıda Diouf'un vuruşunda kaleci Lis başarılıydı. Maçı 2-1 kazanan Hatay, 29 puanla 2. sıraya çıktı. Tam 9 maçtır kazanmayan Altay ise 18 puanda kaldı.