Haberler Süper Lig Kayserispor 1-1 Göztepe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kayserispor 1-1 Göztepe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geldi. İki takım, İlhan Parlak ve Dino Arslanagic'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Kayserispor bu sonuçla puanını 17'ye yükseltirken, Göztepe puanını 10'a çıkardı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 22:02 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 22:10
Kayserispor 1-1 Göztepe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor, evinde Göztepe ile kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip maça, Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Campanharo, Kemen, Mane, Thiam ve İlhan ilk 11'iyle başladı.

Konuk takım ise, İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Halil, Lourency ve Cherif 11'iyle sahada yer aldı.

Maça hızlı başlayan Kayserispor, 32. dakikada İlhan Parlak'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

İzmir ekibi, 82. dakikada Dino Arslanagic'in golüyle beraberliği yakaladı.

Kalan sürede başka gol sesi çıkmadı ve iki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Kayserispor bu sonuçla puanını 17'ye yükseltirken, Göztepe puanını 10'a çıkardı.

Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor, 27 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise 29 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

DİĞER
Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl? Neler Oluyor Hayatta programına Hakan Ural dönecek mi?
Trabzonspor-Gaziantep FK maçında ilginç olay! Arda Akbulut kaleye geçince Muhammet Taha Tepe maça motosikletle yetişti
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor