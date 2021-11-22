Kayserispor 1-1 Göztepe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor, evinde Göztepe ile kozlarını paylaştı.
Ev sahibi ekip maça, Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Campanharo, Kemen, Mane, Thiam ve İlhan ilk 11'iyle başladı.
Konuk takım ise, İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Halil, Lourency ve Cherif 11'iyle sahada yer aldı.
Maça hızlı başlayan Kayserispor, 32. dakikada İlhan Parlak'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
İzmir ekibi, 82. dakikada Dino Arslanagic'in golüyle beraberliği yakaladı.
Kalan sürede başka gol sesi çıkmadı ve iki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Kayserispor bu sonuçla puanını 17'ye yükseltirken, Göztepe puanını 10'a çıkardı.
Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor, 27 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise 29 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak.