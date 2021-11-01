Giresunspor Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Süper Lig'de 11. haftada heyecan devam ediyor. Haftanın son maçlarında Giresunspor sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.
İki takımın da sahaya kazanmak için çıkacağı mücadele öncesinde Giresunspor, 9 puanla 17. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Antalyaspor ise aynı puanla 18. sırada yer alıyor.
GİRESUNSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI OLARAK YAYINLANACAK?
Giresunspor Antalyaspor maçı 1 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Çotanak Stadı'nda oynanacak karşılaşma Bein Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.