Haberler Süper Lig Alanyaspor-Göztepe maçı CANLI

Alanyaspor-Göztepe maçı CANLI

Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 15:50
Alanyaspor-Göztepe maçı CANLI

Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor, sahasında Göztepe ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LER

Alanyaspor: Serkan, Tayfur, Fatih, Mevlja, Juanfran, Milunovic, Umut, Emre Akbaba, Davidson, Efecan, Diedhiou

Göztepe: İrfan Can, Kahraman, Atakan, Arslanagic, Murat, Burekovic, Soner, Obinna, Yalçın, Jahovic, Ndiaye

ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Başlama düdüğü 16.00'da çalan Alanyaspor - Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

SON DAKİKA