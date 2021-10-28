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Sepil’den destek

Göztepe Başkanı Sepil, Trabzon maçındaki oyundan memnun kaldığını ve mutlaka güzel sonuçların da geleceğinin altını çizdi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 06:50
Sepil’den destek
Süper Lig'de geçen hafta sahasında iyi bir futbol sergilemesine rağmen Trabzonspor'a 1-0 kaybeden Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, takıma büyük bir destek veriyor. Alanya maçı öncesi bir an olsun yalnız bırakmayan Sepil'in zamanının büyük çoğunluğunu tesislerde geçirdiği bildirildi. Son maçta sergilenen mücadeleden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Başkan Sepil'in, "Benim sizlere olan inancım tam. Taraftarımız iyi mücadele gösterildiği zaman bizi alkışlarla uğurladı. Bu şekilde devam edelim, mutlaka iyi sonuçlar da gelecektir" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
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