Altay Fatih Karagümrük 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Altay ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Suat Arslanboğa düdük çaldı. Zorlu karşılaşmayı 1-0 kazanan konuk ekip 3 puanın sahibi oldu.
Karagümrük'e galibiyeti getiren gol 15. dakikada Yann Karamoh'tan geldi.
Bu sonuçla puanını 17'ye yükselten Karagümrük iyi gidişatını sürdürdü. Altay ise 15 puanda kaldı.
Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Altay ise Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.