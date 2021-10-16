Giresunspor Çaykur Rizespor maçı | CANLI

Süper Lig 'in 9. haftasında Giresunspor ile Çaykur Rizespor, Karadeniz derbisinde kozlarını paylaşıyor. İlk galibiyetini geçen hafta alarak morallenen Giresunspor, sahasında kazanmayı amaçlıyor. 9 haftada galibiyeti olmayan tek takım olan Çaykur Rizespor ise deplasmandan 3 puan çıkarıp hasreti dindirmek istiyor.





GİRESUNSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Emre, Flavio, Traore, Shapi, Diabate, Sergio, Umut

Çaykur Rizespor: Gökhan, Boyd, Holmen, Selim Ay, Cemali, Dabo, Djokovic, Sabo, Umar, Boldrin, Bolasie

GİRESUNSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Giresunspor ile Çaykur Rizespor arasında Çotanak Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 13.30'da başladı. Hakem Erkan Özdamar'ın düdük çaldığı zorlu mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.



