SPOR HABERLERİ - Süper Lig teknik direktörü Marius Sumudica ile ilgili şok sözler! "Rüşvet dağıttı"

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Rumen teknik adam Marius Sumudica ile Kayserispor, Gaziantep FK ve Rizespor'da çalışan tercüman Oğuzhan Erdoğmuş, Futbol Plus Youtube kanalina Sumudica hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

İşte tercüman Oğuzhan Erdoğmuş'un flaş açıklamalarından satır başları:



"Ayrıldığı kulüp başkanlarını telefonla taciz ediyor."

"RÜŞVETLER DAĞITTI"



"Yerel ve ulusal basından önemli gazetecilere rüşvetler dağıttı. Türkiye'de çalışmadığı dönemde de adı duyulsun diye bazı gazetecilere EURO cinsinden paralar gönderdi."

"OĞLUNUN BULDUĞU OYUNCUYU TRANSFER ETTİ"



"Oğlunun PlayStation'dan bulduğu oyuncuyu transfer ettirdi."



"BENİ TEHDİT ETTİ"



"Söylediklerimi çevirmezsen seni kovdurturum diye tehdit etti."

"AĞLAMASI ROLDÜ"



"Ayrıldığı kulübe geri dönmek için kameralar karşısında ağlaması bir roldü."



"Samsunspor, Kocaelispor gibi kulüpleri çalıştırmak için Türk pasaportu istiyor. Tek derdi paralı alt lig takımları. Bunun için Türkiye'yi seviyor gibi yapıyor."



"Kameralara yansıyan antrenmanda düşme anı bir roldü."



"Beşiktaş maçı sonrası tribünlere Kartal işareti yaptı. Tepki olunca soyunma odasında Kartal değil, şahin hareketiydi o diyelim dedi."



"Göztepe hoca ararken yönetimi arattırdı. Göztepe yönetimi adını bile duymayalım dedi."

"SA PINTO'YU KOVDURTMAYA ÇALIŞTI"



"Sa Pinto kötü giderken, plan yapıo Pinto'yu kovdurtmaya çalıştı."



"Yangınlar sırasında adının reklamını yapmak için 10 bin fidan bağışmaya karar verdi. Sonrasında bağışladı mı bilmiyorum."

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