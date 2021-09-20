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Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 5. haftasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Buna göre ligde averajla liderliği Beşiktaş sürdürürken, aynı puanlı Trabzonspor onu takip ediyor. İşte güncellenen şampiyonluk oranlarına göre favori takım...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 14:37
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu. İddaa risk yönetimi Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda tüm takımların şampiyonluk oranlarını belirledi. Peki hangi takıma ne kadar oran verildi? Şampiyonluğun en büyük adayı kim? İşte yanıtı...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GİRESUNSPOR: 3000.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ÇAYKUR RİZESPOR: 3000.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

YENİ MALATYASPOR: 1000.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

KASIMPAŞA: 1000.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

KAYSERİSPOR: 700.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GÖZTEPE: 700.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ANTALYASPOR: 700.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GAZİANTEP FK: 500.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

SİVASSPOR: 300.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ADANA DEMİRSPOR: 300.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ALTAY: 250.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

BAŞAKŞEHİR: 200.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

KONYASPOR: 100.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

HATAYSPOR: 75.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

FATİH KARAGÜMRÜK: 75.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ALANYASPOR: 75.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GALATASARAY: 4.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

TRABZONSPOR: 3.50

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

FENERBAHÇE: 3.05

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

BEŞİKTAŞ: 2.70

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