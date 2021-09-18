Derbi Altay’ın

İzmir'in iki köklü ekibinin derbi mücadelesinde gülen taraf Altay oldu: 2-1. Bornova'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında penaltılar vardı. Ev sahibi Altay, Thaciano ile penaltıyı dışarı gönderirken, Göztepe, Soner ile fırsatı iyi değerlendirdi... 19. dakikada ceza sahası içinde Obinna ile ikili mücadelede yerde kalan Kappel'in pozisyonunda hakem Halil Umut Meler beyaz noktayı göstedi. 2 dakika sonra penaltıyı kullanan Thaciano, topu auta gönderdi. 22'de Halil'in Thiam'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Halil Umut Meler, VAR'ın uyarısıyla penaltıyı verdi. 26'da penaltıyı kullanan Soner, ilk yarının skorunu belirledi: 0-1.

İRFAN CAN YETMEDİ

Göztepe ikinci yarıya da etkili başladı. Topla ceza sahasına giren Halil Akbunar'ın zayıf vuruşu kaleci Lis'te kaldı. Lis, 1 dakika sonra da Soner'in sert şutunda gole izin vermedi. Halil Akbunar, 52'de kaleciyle karşı karşıya topu ağlara gönderdi, ancak ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı. Üst üste Altay'a gol izni vermeyen kaleci İrfan Can, 71'de Kappel'in vuruşuna engel olamadı ve derbide skora denge geldi: 1-1. Altay'da 63'te oyuna giren Paixao, 90+3'te nefis bir vuruşla İrfan Can'ı avladı ve takımını derbide galibiyete taşıdı: 2-1.

İZMİR ADINA KAZANÇ

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, her iki takımın Süper Lig'de karşılaşmalarının İzmir ve Türk futbolu için bir kazanç olduğunu dile getirdi. Denizli, karşılaşmada çok yüksek tempoya çıktıklarını belirterek, "Altay camiası adına önemli bir maç ve sonuç oldu. Bu rekabet hep böyle güzelliklerle devam eder inşallah" ifadelerini kullandı.

DOMİNE EDEMEDİK

Göztepe Teknik Direktörü Nestos El Maestro, taraftar adına dolayı çok üzgün olduklarını söyledi. Oyunun kontrolünü ele geçiremediklerini belirten Sırp hoca, "Eğer ki bu ligde bir galibiyet seçme şansımız olsaydı, bu maçı seçerdik. Oyunu domine edemedik. Bu tarz maçlar zordur. Duygularımızın kontrolünü ele alamadık" dedi.