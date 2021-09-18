Adana Demirspor Çaykur Rizespor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan sürüyor. 5. hafta maçında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çalıyor. Ligde henüz galibiyeti olmayan iki takım 3 puan için sahaya çıktı. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





ADANA DEMİRSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Balotelli

Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Selim, Holmen, Alberk, Djokovic, Sabo, Boyd, Boldrin, Bolasie, Pohjanpalo

ADANA DEMİRSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Adana Demirspor'un sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ettiği müsabaka saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.