İzmir'de dev derbi!

Süper Lig'de 18 yıl sonra oynanacak İzmir derbisinde Altay ile Göztepe saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Ligde ilk 2 maçını kazandıktan sonra Fenerbahçe ve Konyaspor'a yenilerek düşüşe geçen siyah- beyazlılar, ezeli rakibi karşısında çıkış yakalamaya çalışacak. Sahasında Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek ligde ilk galibiyetini alan Göz-Göz ise 2'de 2 yapmak için mücadele edecek.

EN GENÇ VE YAŞLI

Derbide 71 yaşındaki Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile 38 yaşındaki Göztepe Teknik Direktörü El Maestro ligin en deneyimli ve en genç hocaları olarak kozlarını paylaşacak. İkinci maçına çıkacak Sırp çalıştırıcı, ilk derbi heyecanını yaşayacak. En son 8 Şubat 2003'te ligde kozlarını paylaşan iki takımdan Altay, Göztepe'yi 2-0 mağlup etmişti. Ezeli rekabette en son ise 18 Şubat 2015'te 2. Lig'deki randevu 2-2 bitmişti.

İKİ TAKIMDA DA İKİŞER SAKAT VAR

Altay'da sakatlıkları bulunan Şilili 10 numara Cesar Pinares ve Mısırlı forvet Ahmed Rayan yok. Göztepe'de ise tedavileri süren sağ bek Murat Paluli ile Boşnak stoper Marko Mihojevic forma giyemeyecek.