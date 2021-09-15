Derbi nefes kesti! İşte Süper Lig'de 4. haftanın panoraması...

Süper Lig'de heyecan katlanarak devam ediyor. Bu hafta sezonun ilk derbisi Trabzon'da oynandı. İddialı kadrosuyla şampiyonluk isteyen Trabzonspor, gençleştirme operasyonu yapan Galatasaray'ı konuk etti. Maçın başında hiç de beklemediği bir senaryo ile karşılaşan Fırtına, 2-0 geriye düştü. Ancak Kasımpaşa maçında olduğu gibi yine üstünlüğünü koruyamayan Cimbom, Karadeniz devinin geri dönüşüne engel olamadı. İki takım da izleyenlere müthiş bir futbol ziyafeti sundu. Galatasaray, yine fırsat teperken, bordo-mavililer ise kazanabilecekleri derbide 1 puanı kar olarak hanesine yazdırdı.

İTALYAN KAPIŞMASI GÜMRÜK'ÜN

Şampiyon Beşiktaş, yeni yıldızlarıyla daha da farklı bir futbol oynamaya başladı. Boşnak yıldız Pjanic'in ilk kez sahaya çıktığı maçta Y.Malatya'yı üç golle geçen Kara Kartal, oynadığı futbolla taraftarını mest etti. Özellikle iki gol atan Batshuayi'yle iyi bir uyum yakalayan ve Belçikalı forvete asist yapan Pjanic, Beşiktaş'ın hücum organizasyonuna seviye atlattı. Süper Lig bu hafta iki İtalyan hocanın kapışmasına da sahne oldu. Adana Demirspor'la ilk maçına çıkan Montella, Karagümrük'te yıldızını parlatmaya devam eden Farioli'ye 4-0 yenildi. Konya, Alanya, Göztepe, G.Antep FK, Hatay ve Kayseri de haftanın kazananları oldu.

HAFTANIN ASİSTİ: PJANİC (BEŞİKTAŞ)

HAFTANIN KURTARIŞI: İRFAN CAN (GÖZTEPE)

HAFTANIN SÖZÜ: BÜLENT UYGUN

Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan Rizespor, sahasında Hatay'a da kaybetti. Tribünlerden istifa çağrısı yapılan teknik direktör Bülent Uygun, "Biz iyi ama geç kurulan bir takımız. Transferlerimiz yeni geldi. Şu anda bizim antrenman yapacak sahamız yok. Kum içinde. Stadımızın durumu ortada. Sel felaketi geçirdik" savunmasını yaptı.

HAFTANIN OLAYI: ÖMÜR, GÖZYAŞLARIYLA ÇIKTI

Trabzonspor-Galatasaray derbisinde kötü gününde olan Abdülkadir Ömür, erken bir değişiklikle oyundan alındı. Sahadan çıkarken taraftar tepkisiyle karşılaşan genç oyuncu, gözyaşlarına hakim olamadı. Yedek kulübesinde kafasına havlu koyarak yüzünü kapatan Ömür'ü hem Tranzonsporlular hem de Galatasaraylılar, teselli etmeye çalıştı.

HAFTANIN YILDIZI: BATSHUAYİ (BEŞİKTAŞ)

İNENLER:

A.KOCAMAN

GİRESUN

DEMİRSPOR

B.UYGUN

ÇIKANLAR:

HATAY

KAYSERİ

KONYA

FARİOLİ

HAFTANIN HOCASI: İLHAN PALUT (KONYASPOR)

Geçen sezon takıma gelen İlhan Palut, Konyaspor'u eski günlerine döndürüyor. Ligin yenisi Altay'ı 3 golle geçen yeşil- beyazlılar, Palut'la son 8 maçını kaybetmedi. Genç hoca, elindeki kadrodan maksimum verim alarak hedefe yürüyor.

CEZA TAHTASI

KIRMIZI KART:

Kayode (Sivas) Marcao (G.Saray)

SARI KART:

YOK

HAFTANIN GOLÜ: MENSAH (KAYSERİSPOR)

Ganalı 10 numara, ceza sahasına yaklaşırken önündeki iki Paşalı'yı müthiş çalımladı. Kaleye gönderdiği füze, Ertuğrul'u çaresiz bıraktı.

GOL KRALLIĞI

Nwakaeme.........TRABZON............4

Wright..................ANTALYA.............3

Saba.......................HATAY...............3

Pesic...................K.GÜMRÜK...........2

Cicaldau...............G.SARAY.............2

Bakasetas...........TRABZON............2

Batshuayi............BEŞİKTAŞ............2

ASİST KRALLIĞI

Louis...................HATAY...................2

Yusuf.............KASIMPAŞA..............2

Hamsik............TRABZON................2

Guilherme......... KONYA...................2

Bakasetas.......TRABZON................2

Pinares...............ALTAY...................2

Erhun..............K.GÜMRÜK...............2