Süper Lig'den haberler (18.08.2021)

'EKSİKLERİ TAMAMLARIZ'

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Galatasaray yenilgisine rağmen takımına inandığını söyledi. Karaahmet "Önümüzdeki haftalarda bu puan kayıplarını telafi edeceğiz. Giresunspor eksiklerini tamamlayarak önüne devam edecektir" dedi.

ALTAY'A GENÇLİK AŞISI

Süper Lig'de ilk maçında Kayseri'yi 3-0 yenen Altay, altyapıdan 4 genci profesyonel yaptı. Siyah-beyazlılar, U19'dan stoper Tugay Gündem, orta saha Cem Özgener, forvet Nurettin Küçükdeniz ve kaleci Mustafa Çalışkan ile sözleşme imzaladı.

-Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'in yeni sezonundaki ilk golünü Adem Büyük, Trabzonspor karşısında attı. Büyük, Süper Lig'de çıktığı 256. karşılaşmada 64. golünü atmış oldu. Adem, gollerine devam etmek istediğini belirtti.

-Gaziantep'in yeni formaları satışa çıktı. Dün itibarıyla GFK Store mağazalarında satışına başlandı. Bir süre önce tanıtılan formalar arasında, değişikliğin yapılmadığı "efsane çubuklu", "kırmızı", "damalı beyaz" ve "gold" yer alıyor.

-Kayseri'de 5 futbolcu Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek. Covid 19 olan Gustavo'nun 2 ay, Fernandes 3 hafta olmayacağı belirtildi. Mensah, Ali Karimi ve Kemen'in ise 2 hafta tedavi süreci olacağı kaydedildi.