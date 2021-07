Yayın hakları Süper Lig A.Ş'ye

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Nihat Özdemir birbirinden önemli konulara değindi. TFF Başkanı Özdemir son yıllarda çokça dile getirilen Süper Lig yayın ihalesini Süper Lig A.Ş'nin yapması konusunda kulüplerin yanında olduklarını söyledi. Özdemir "TFF'nin kanunen sahip olduğu yayın haklarının, 1. Lig, 2. Lig 3. Lig kulüplerinin de rızası alınarak bir Süper Lig A.Ş'ye devredilmesi düşünülebilir. Bu hususta yurt dışı örnekler inceleniyor. İlk incelememize göre Anglo-Sakson hukukunda bu yapı başarılı şekilde uygulanmaktadır" diye konuştu.



ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



Nihat Özdemir konuyla ilgili şunları söyledi: "Güncel mevzuatımızın tüm paydaşlar için verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması adına, yapılması gereken bir takım uyum çalışmalarının olduğunun da altını çizmemiz gerekiyor. Bu sebeple özel bir kanunla düzenleme yapılarak, yayın haklarının kullanılması için Süper Lig A.Ş.'nin kurulması, şirketin faaliyet alanı ve içyapısının belirlenmesi söz konusu olabilecektir. TFF olarak Süper Lig A.Ş.'nin kurulmasını destekliyoruz ve çalışmalarımız çok yönlü olarak devam etmektedir"



2020'DEN DERS ÇIKARDIK



Hollanda ve Norveç'i yendiğimiz 2022 Dünya Kupası elemelerinde zirve yapan dönem, maalesef EURO 2020 finallerinde bizleri üzen sonuçlarla tamamlandı. EURO 2020'den gerekli dersleri aldık ve şimdi rotamızı 2022 Dünya Kupası finallerine çevirdik. Şenol Güneş'e ve 'Bizim Çocuklar'ımıza güveniyoruz. Kasım ayı sonunda Dünya Kupası'na katılmış bir ülke olacağımıza inanıyoruz"



100. YILDA FİNAL TÜRKİYE'DE



Cumhuriyetimizin ve TFF'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında, İstanbul, Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Bu gururu hep birlikte yaşayacağız. Ayrıca UEFA, daha önce Monaco'da yapılan sezon başlangıcını, 2 sezon üst üste İstanbul'da gerçekleştirecek. Ağustos ayının sonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve konferans ligi grup kura çekimlerinin yanı sıra, futbol dünyasının en ünlü yıldızlarının katıldığı UEFA Gala Gecesi'ne ev sahipliği yapacağız



ÖZDEMİR'DEN MÜJDE: YÜZDE 50 KAPASİTE İLE STATLAR AÇILACAK



"Bakanlıklarımızın da görüşü doğrultusunda maçları seyircili oynatmaktır. İlk olarak stadyum kapasitelerinin P'si ve locaların 0'ü olmak üzere taraftarlarımız statlarda artık maç izleyebilecekler. Böylelikle, kulüplerimiz hem en büyük güçlerine kısmen de olsa kavuşacaklar ayrıca ekonomik olarak da gelir elde edecekler. Ayrıca salgının seyrine göre futbol ailemiz için her türlü kolaylığı sağlamaya devam edeceğiz. İnşallah, tüm vatandaşlarımızın aşılarını olmaları ile maske-mesafe ve temizliğe dikkat ederek, 0 kapasite ile seyirci alındığı günlere yeniden kavuşuruz"



YENİ YAYIN İHALESİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ



Türk futbolunun en büyük sorunu borçlar. Bizim için en değerli miras, kulüplerimizin ekonomik özgürlüklerine kavuşmalarıdır. Bu nedenle birlikte gerçekleştireceğimiz yeni yayın ihalesini çok önemsiyoruz. Bu yılın sonuna kadar yeni yayın ihalesini yapacağız. Türk futbolunun menfaatleri için çalışmalarımız artarak sürecek. Her zamanki gibi bu dönemlerde bir olmalıyız ki, özellikle uluslararası rekabette daha güçlü olalım"



SAĞLIK KURULUMUZ HARİKA İŞLER YAPTI



TFF Sağlık Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ömer Taşer ve ekibi büyük iş başardı. Harika bir sistem kurdular. Covid-19 rehberi hazırladılar. Kriterleri net olarak belirlediler. Testleri yönlendirdiler, HES kodunun futbol yönetim sistemimize entegresini sağladılar. Ayrıca, her maça bir doktor atadılar. Sayın Prof. Dr. Ömer Taşer ve ekibine futbol ailesi adına teşekkür ediyorum"



İLK KEZ BÖYLE BİR HEYECAN YAŞADIK



Uzun, yorucu ancak heyecan açısından tarihi bir sezon yaşadık. 2 takımın, son maça şampiyonluk hedefiyle girdiğini görmüştük, ancak ilk kez Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe son maçlara şampiyonluk hedefiyle çıktı. Böyle bir heyecana hiç tanık olmamıştık. Sadece şampiyonluk değil, ligde kalma yarışı da kıymetliydi. Alt liglerde de benzer heyecana şahit olduk. 3 takım, şampiyonluk hesaplarıyla son maçlara çıktı"



MUTLAKA AŞI OLMALIYIZ



Hepimiz biliyoruz ki pandemi devam ediyor. Mutlaka aşımızı yaptırmamız gerekiyor. Pandemi şartlarında geçen sezonu büyük fedakarlıklarla tamamladık. Bunun için tüm kulüplerimize teşekkür ediyorum"



PAYDAŞLARIN YARARINA



"Aldığımız kararların başta kulüplerimiz olmak üzere tüm futbol paydaşlarının yararına olmasını ilke edindik. Statüler, talimatlar, genelgeler, yeni uygulamalar ile kulüplerimize nefes aldıran adımlar attık"



WEBO'DA TARİHE GEÇTİK



PSG-Başakşehir Şampiyonlar Ligi maçında Webo'nun maruz kaldığı ırkçılık karşısında, başta Başakşehir Kulübümüz olmak üzere ülkece gösterdiğimiz tavır dünya futbol tarihine geçti. Yine 12 kulübün, Avrupa Süper Ligi projesi girişiminde, Türk futbol ailesi olarak duruşumuz UEFA'dan büyük takdir gördü"



ÖZDEMİR: KENDİ İŞİM İÇİN UĞRAŞMADIM



TFF Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluşun indirim istemesine tepki gösteren kulüplere hak verdiğini söyledi. Özdemir "Sözleşmede bir madde var. Onlar da bunu kullanıyorlar. Yemin ederim kendi işim için bu kadar uğraşmadım" ifadelerini kullandı.