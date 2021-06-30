Oh be! Seyirci varmış

Sporda uzun süredir gündemde olan seyircili müsabakaların geri dönmesi konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi. Koca, "Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek" açıklamasıyla sporseverleri sevindirdi. Böylece gelecek sezondan itibaren spor karşılaşmalarında seyirciler tribündeki yerini alacak. Kapasitenin Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi stadın 3'te 1'iyle sınırlanması bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bu konuda yetkililerle temasların sürdüğünü ve kısa sürede olumlu bir sonuç almayı planladıklarını ifade etmişti.