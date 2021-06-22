Haberler Süper Lig Son dakika transfer haberleri | Altay'ın hedefi Fenerbahçe'den Sadık Çiftpınar!

Son dakika transfer haberleri | 'ın hedefi 'den !

Spor Toto 'in yeni ekiplerinden , transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar defans hattı için arayışlarına devam ederken gündeme gelen isim 'den oldu. Fazla forma şansı bulamayan Sadık'a başka kulüplerin de talip olduğu ancak Altay'ın transferi bitirmeye yakın olduğu ileri sürüldü.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 12:53
Son dakika transfer haberleri | Altay'ın hedefi Fenerbahçe'den Sadık Çiftpınar!

'in yeni ekiplerinden 'ın geçen sezon 2'nci Lig'de formasıyla müthiş bir performans sergileyen 'la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, 'den ayrılması gündemde olan stoper 'la da temaslarını sıklaştırdı.

Bodrumspor'da 30 gol, 5 asistle oynayarak geçen sezon 'de liglerin en golcü ismi olan Ozan'ın 2018 yılında 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşadığı eski takımı Altay'la sözleşme imzalayacağı belirtildi. Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Sadık'a başka kulüplerin de talip olduğu ancak siyah-beyazlıların transferi bitirmeye yakın olduğu ileri sürüldü. Altay yönetiminin kongre sonrası atağa kalkıp, görüşme halinde olduğu futbolculara sözleşme imzalatması bekleniyor.

U19 TAKIMI DİBE ÇAKILDI

Altay geçen sezon tecrübeli futbolcularıyla 1'inci Lig'de Play-Off birincisi olarak adını 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e yazdırırken, siyah-beyazlıların U19 takımı sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı. temsilcisinin genç ekibi, TFF 1'inci lig kulüplerinin yer aldığı 'nde son sıraya demir attı. , oynadığı 17 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlup alarak 9 puanla 18'inci oldu. Siyah-beyazlı ekip 27 gol atarken, kalesinde 44 gol gördü. Altay'da pandemi döneminde altyapı oyuncuları çalışmalarını bireysel olarak sürdürmüştü.

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