Yabancı 8+6

Türkiye Futbol Federasyonu, merakla beklenen yabancı kuralını açıkladı. Toplantıda alınan kararlar şu şekilde: "1 yıl süreyle ertelenen Süper Lig ve TFF 1. Lig yabancı uyruklu futbolcu ve oyuncu uygunluğu, 2021- 22'den itibaren ilan edildiği şekliyle uygulanacaktır. Süper Lig'de 2021-22'de en fazla 14, 2022-23'te 12, 2023-24'te 10 yabancı futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecektir. Ancak bu futbolculardan 2021-22'de en fazla 8, 2022-2023'te 7, 2023-24'te 6 futbolcu aynı anda sahada yer alabilecektir.
SÜPER LİG 18 TAKIMA İNECEK
Süper Lig ve TFF 1. Lig'in kademeli olarak, önceki sezonlarda uygulandığı gibi, 18 takımla oynatılmasına, diğer liglerin de buna göre yapılandırılmasına karar verilmiştir. TFF 1. Lig kulüpleri ise, 2021-22'de en fazla 8, 2022-23'te 5, 2023-24'te 5 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecektir. Ancak bu futbolculardan 2021-22'de en fazla 5, 2022-23'te 4, 2023-24'te 4 futbolcu aynı anda sahada yer alabilecektir