Demirspor’dan Harun’a kanca

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği, sözleşmesi sona eren kaleci Harun Tekin'i transfer etmek istiyor. Başkan Murat Sancak'ın transferini doğruladığı Harun'un, kulübüyle görüştükten sonra yanıt vereceği öğrenildi. 30 Ağustos 2018'de Bursaspor'dan transfer edilen 31 yaşındaki tecrübeli eldiven, 3 sezondur sarı-lacivertlilerde forma giyiyor. Geçen sezon son dönemde Altay'ın sakatlığıyla kaleyi devralan milli file bekçisi, 6 Süper Lig maçında boy gösterdi. Kupada ise 2 karşılaşmada oynadı. Harun, 2 kez A Milli Takım formasını da terletti.