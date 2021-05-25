Haberler Süper Lig Demirspor’dan Harun’a kanca

Demirspor’dan Harun’a kanca

'in yeni ekibi , 'nin kadroda düşünmediği, sözleşmesi sona eren kaleci 'i transfer etmek istiyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 06:50
Demirspor’dan Harun’a kanca
'in yeni ekibi , 'nin kadroda düşünmediği, sözleşmesi sona eren kaleci 'i transfer etmek istiyor. Başkan 'ın transferini doğruladığı Harun'un, kulübüyle görüştükten sonra yanıt vereceği öğrenildi. 30 Ağustos 2018'de 'dan transfer edilen 31 yaşındaki tecrübeli eldiven, 3 sezondur sarı-lacivertlilerde forma giyiyor. Geçen sezon son dönemde 'ın sakatlığıyla kaleyi devralan milli file bekçisi, 6 Süper Lig maçında boy gösterdi. Kupada ise 2 karşılaşmada oynadı. Harun, 2 kez formasını da terletti.
SON DAKİKA