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Son dakika spor haberi: 'in kapanış haftasının hakemleri belli oldu!

Son dakika spor haberi... 'in kapanış haftasının hakemleri ile finali, . Lig, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig Play Off Müsabakaları hakemleri belli oldu. Buna göre Göztepe-Beşiktaş maçını Fırat Aydınus, Galatasaray-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını ise Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 14:21
Son dakika spor haberi: Süper Lig'in kapanış haftasının hakemleri belli oldu!

TFF'den yapılan açıklamalayla 'in 42. hafta karşılaşmaları ile; finali, . Lig, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig Play Off Müsabakaları hakemleri belli oldu.

2020-2021 sezonu Süper Lig 42. hafta karşılaşmaları 15 Mayıs'ta, Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması 18 Mayıs'ta, TFF 1. Lig play-off yarı final ilk karşılaşmaları 17 ve 18 Mayıs'ta, yarı final 2. karşılaşmaları 22 Mayıs'ta, Misli.com 2. Lig play-off çeyrek final 2. karşılaşmaları 16 Mayıs'ta, Misli.com 3. Lig play-off yarı final ilk karşılaşmaları 15 Mayıs'ta, yarı final 2. karşılaşmaları 19 Mayıs'ta oynanacak.

Karşılaşma programları şöyle:

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