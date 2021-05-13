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şampiyonunun kasası dolacak!

Spor Toto 'de son hafta nefesleri kesecek. 81 puanlı ve şampiyonluk için sahaya çıkacak. ise rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek. Süper Lig'de şampiyon olacak takımın kasası da dolacak. İşte o gelir...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 10:05
Süper Lig şampiyonunun kasası dolacak!

Spor Toto 'de şampiyon cumartesi günü belli olacak. Son maçlar öncesi ve 81 puanda, ise 79 puanla 3. sırada yer alıyor.

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan birisi de şampiyon olan takımın ne kadar kazanç sağlayacağı...

ŞAMPİYON NE KADAR KAZANACAK?

Şampiyon olacak takıma 'ndan 10 milyon TL ek ödeme yapılacak. Beşiktaş ve Galatasaray son maçlarını kazanmaları halinde 25 galibiyet, 8 beraberlik ile bu sezon şampiyonluk primi hariç 63 milyon TL kazanmış olacak.

Ayrıca yayın geliri olarak kupa sevinci yaşayacak kulüp 3,2 milyon TL daha kazanacak.

Tüm kalemler hesaba döküldüğünde bu sezon Süper Lig şampiyonu, toplamda 600 milyon TL'ye yakın bir gelir elde etmiş olacak.

Son hafta öncesi Beşiktaş ile Galatasaray 81 puanda. Siyah beyazlılar 2 gollük averajla ilk sırada.

Fenerbahçe ise 79 puanla şampiyonluk umudu için rakiplerinin mağlup olmasını bekleyecek.

Cumartesi günü oynanacak 42. hafta maçlarında Beşiktaş, deplasmanına çıkacak. Galatasaray ise 'u ağırlayacak. Üçüncü sıradaki Fenerbahçe de kümede kalma savaşı veren 'a konuk olacak.

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