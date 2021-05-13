Haberler Süper Lig Son dakika spor haberleri: Adana Demirspor’da 3 ayrılık daha!

Son dakika spor haberleri: ’da 3 ayrılık daha!

. Lig 2020-2021 sezon şampiyonu ’da sözleşmesi bitip takımdan ayrılan 4 oyuncunun ardından , ve 'ın takımdan ayrıldığı açıklandı. Akdeniz ekibinde , , ve da ayrılmıştı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 19:22
Son dakika spor haberleri: Adana Demirspor’da 3 ayrılık daha!

, şampiyon olup 'e çıkmaya hak kazanırken sözleşmesi biten , ve takımdan ayrıldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sona eren Okan Alkan'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz. Takımımıza kiralık olarak katılan Muhammed Şengezer, ve İsmail Yüksek'in sözleşmeleri sona ermiştir. Üç futbolcumuza da kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kendi kulüplerinde ve futbol yaşamlarında başarılar dileriz" denildi.



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