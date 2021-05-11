5.’lik yarışı kıran kırana

Ligde şampiyonluk ve düşme mücadelesinin yanı sıra Avrupa kupaları için 5. sırayı alma yarışı da nefes kesiyor. Bitime 2 hafta kala Sivasspor'un Başakşehir'e puan kaybetmesinin ardından Denizlispor'u yenerek 5.'liğe yerleşen Hatayspor, Malatya'da kazanıp son haftaya avantajlı girmek istiyor. Hatay'ın 1 puan gerisindeki 17 maçtır yenilmeyen Sivasspor da Fenerbahçe deplasmanında zorlu bir mücadeleye çıkacak. 5. sıranın diğer adayları Alanyaspor ve Gaziantep FK ise rakiplerinin puan kaybını bekleyecek.

İKİLİ AVERAJ HESAPLAMASI

1- Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır.

2- Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa gol averajına bakılır. (Eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

3- Aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır.

4- Gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

5- Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

6- Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılır.

ÜÇLÜ AVERAJ HESAPLAMASI

1- Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)

2- Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.

3- Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

4- Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.

5- Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.