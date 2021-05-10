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için sürpriz iddia! Türkiye'den 2 teklif...

Son dakika spor haberi... Bir dönem ülkemizde 'ta görev alan ve , , , Shakhtar, gibi kulüplerde çalışan Alman teknik adam ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. 'nde yer alan habere göre dünyaca ünlü teknik adama Japonya'dan ve Türkiye'den teklif var. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:10 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:11
Bernd Schuster için sürpriz iddia! Türkiye'den 2 teklif...

Bir dönem ülkemizde 'ta da çalışan ve son olarak Çin Ligi ekiplerinden Dalian'da görev alan ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Marca'da yer alan bilgilere göre 61 yaşındaki dünyaca ünlü teknik direktöre, Japonya'dan 1, Türkiye'den 2 kulüp ilgi duyuyor.

ANALİZLERE BAŞLADI
Şu anda herhangi bir kulübü çalıştırmayan Bernd Schuster'in, yeni bir heyecana hazır olduğu kaydedilirken, acele etmeyeceği öğrenildi.

Bununla beraber Bernd Schuster'in, Japonya'dan kendisini isteyen takımı ve Türkiye'den teklif yapan 2 takımı da incelemeye aldığı, analizlerin sona ermesiyle beraber kararını açıklayacağı kaydedildi.

Bernd Schuster, daha önce başında İspanya La Liga ve İspanya Süper Kupa Şampiyonluğu elde etmişti.

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