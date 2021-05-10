Bernd Schuster için sürpriz iddia! Türkiye'den 2 teklif...

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş'ta da çalışan ve son olarak Çin Ligi ekiplerinden Dalian'da görev alan Bernd Schuster ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Marca'da yer alan bilgilere göre 61 yaşındaki dünyaca ünlü teknik direktöre, Japonya'dan 1, Türkiye'den 2 kulüp ilgi duyuyor.

ANALİZLERE BAŞLADI

Şu anda herhangi bir kulübü çalıştırmayan Bernd Schuster'in, yeni bir heyecana hazır olduğu kaydedilirken, acele etmeyeceği öğrenildi.

Bununla beraber Bernd Schuster'in, Japonya'dan kendisini isteyen takımı ve Türkiye'den teklif yapan 2 takımı da incelemeye aldığı, analizlerin sona ermesiyle beraber kararını açıklayacağı kaydedildi.

Bernd Schuster, daha önce Real Madrid başında İspanya La Liga ve İspanya Süper Kupa Şampiyonluğu elde etmişti.