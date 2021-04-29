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Son dakika spor haberi: 'in başlangıç ve bitiş tarihlerini duyurdu!

Son dakika spor haberi... Yönetim Kurulu gerçekleştirilen toplantı sonrası , . Lig ve Misli.com 2. Lig 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 15:15 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 15:42
Son dakika spor haberi: TFF Süper Lig'in başlangıç ve bitiş tarihlerini duyurdu!

Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda , . Lig ve Misli.com 2. Lig 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Alınan karara göre; Süper Lig ve 1. Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

Misli.com 2. Lig'de müsabakalar 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 30 Nisan 2022 tarihinde sona erecek.

Misli.com 3. Lig'de ise yeni sezon başlangıç tarihi ilerleyen günlerde belirlenecek.

müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.

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