Haberler Süper Lig Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 37. haftasında sahasında 'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 08:55 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 08:55
Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı 25 Nisan Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - BB ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Tosca, Mirallas, Jefferson, Vetrih, Maxim, Dicko, Muhammet

BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo Schwechlen, Omolo, Boumal, Emrah, Obertan, Cenk Ahmet, Gomes

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