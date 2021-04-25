Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Gaziantep FK ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı 25 Nisan Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - BB ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Tosca, Mirallas, Jefferson, Vetrih, Maxim, Dicko, Muhammet

BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo Schwechlen, Omolo, Boumal, Emrah, Obertan, Cenk Ahmet, Gomes