Haberler Süper Lig Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Yeni Malatyaspor - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 37. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında 'nü konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 08:48
Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçı 25 Nisan Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Ahmed Ildız, Zeki, Fofana, Mallan, Adem, Umut

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Erdi, Pinto, Çekiçi, İbrahim, Lobzhanidze, Alper, Geraldo, Painsil

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