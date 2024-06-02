BUGÜNKÜ MAÇLAR - 2 Haziran bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 HAZİRAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 2 Haziran Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

2 HAZİRAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

TFF 2. Lig Play-Out 20.00 1461 Trabzon FK - Iğdır FK (A Spor)

Fransa - Ligue 1 Play Out 18:00 Metz - Saint-Etienne (beIN Sports 3)

İtalya - Serie A 19:00 Atalanta - Fiorentina (S Sport 2, S Sport Plus)

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