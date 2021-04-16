Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 35. hafta hakemlerinin tamamı neden açıklanmadı? İşte sebebi

Kontrol ise Hakem İşleri Müdürü Barış Şimşek'te olacak ve hakemlerin tüm sorunlarıyla ilgilenecek. Covid-19 salgınının toplumun tüm kesimlerinde olduğu gibi hakemler arasında da yaygın biçimde görülmesi üzerine klasman hakemlerini de uyaran MHK, sezon tamamlanıncaya kadar herkesin kişisel önlemlerini artırmasını ve mümkün olduğunca korunmasını istedi.