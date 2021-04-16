Haberler Süper Lig Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 35. hafta hakemlerinin tamamı neden açıklanmadı? İşte sebebi

Son dakika spor haberi: 'de 35. hafta hakemlerinin tamamı neden açıklanmadı? İşte sebebi

Son dakika spor haberleri... , 'de 35. hafta müsabakalarını yönetecek hakemlerin hepsini değil yalnızca cuma günü görev yapacak isimleri açıklamıştı. Bunun nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 09:50
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 35. hafta hakemlerinin tamamı neden açıklanmadı? İşte sebebi

Türkiye pandemide üçüncü dalganın etkisini yaşarken ve ülke genelinde önlemler biraz daha artırıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu da hakemlerini "tam kapanmaya" aldı.

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 35. hafta hakemlerinin tamamı neden açıklanmadı? İşte sebebi

Sıkıştırılmış fikstürde nisan ayı sonuna kadar tüm kulüpler zor bir viraja giriyor. Milliyet'te yer alan habere göre Merkez Hakem Kurulu da hakemlerini korumak amacıyla "5 maçlık" tedbirleri uygulamaya koydu.

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 35. hafta hakemlerinin tamamı neden açıklanmadı? İşte sebebi

Kurul, 'de maç yöneten 28 hakem ile VAR kadrosundaki Özgüç Türkalp'i bugün başlayacak süreçte Riva yerleşkesine kapatacak. Yapılan tebligata göre, hakemler nisan ayı sonuna kadar maçlara Riva'da kamp yaparak gidecek.

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 35. hafta hakemlerinin tamamı neden açıklanmadı? İşte sebebi

Müsabaka yöneten hakem evine uğramadan yine Riva'ya dönecek. Maçtan gelen hakemler tedbir amaçlı 24 saat odasında izole edilecek. Bu arada PCR testi yapılacak.

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 35. hafta hakemlerinin tamamı neden açıklanmadı? İşte sebebi

Sonuç negatif çıkarsa bir sonraki müsabakaya İstanbul'dan görevlendirilecek. Sonucu pozitif çıkan olursa derhal karantina sürecine başlanacak.

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 35. hafta hakemlerinin tamamı neden açıklanmadı? İşte sebebi

Hakemler Riva'da kaldıkları sürece toplu yemek yiyemeyecek, oda ziyaretleri kesinlikle yapılmayacak. Antrenmanlar ise sosyal mesafe koşullarına uyularak yerleşke içerisinde gerçekleştirilecek. yardımcı hakemleri uygulamanın dışında kalacak, ancak onların da kontrollü yaşama uyması istenecek. MHK Başkanı Serdar Tatlı ile vekili Metin Tokat dönüşümlü olarak hakemlere nezaret edecek.

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 35. hafta hakemlerinin tamamı neden açıklanmadı? İşte sebebi

Kontrol ise Hakem İşleri Müdürü Barış Şimşek'te olacak ve hakemlerin tüm sorunlarıyla ilgilenecek. Covid-19 salgınının toplumun tüm kesimlerinde olduğu gibi hakemler arasında da yaygın biçimde görülmesi üzerine klasman hakemlerini de uyaran MHK, sezon tamamlanıncaya kadar herkesin kişisel önlemlerini artırmasını ve mümkün olduğunca korunmasını istedi.

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 35. hafta hakemlerinin tamamı neden açıklanmadı? İşte sebebi

Bu arada Fırat Aydınus'tan sonra Hüseyin Göçek ve Volkan Bayarslan'ın test sonuçlarının pozitif çıktığı, tedavi ve gözetimlerinin devam ettiği öğrenildi. Atamalarda büyük sıkıntı yaşayan Merkez Hakem kurulu ilk defa 35. hafta maçlarının hakemlerini eksik açıkladı. Dün yapılan duyuruda sadece bugün oynanacak karşılaşmaların hakemleri ilan edildi.

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