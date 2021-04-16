Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Konyaspor ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Kayserispor maçı 16 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkadir, Adil, Guilherme, Jevtovic, Milosevic, Rahmanovic, Hadziahmetovic, Bytyqi, Cikalleshi

Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Sapunaru, Uğur, Behic, Avramovski, Kvrzic, Lennon, Muhar, Henrique, Luckassen