Haberler Süper Lig Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 35. haftasında Gençlerbirliği sahasında Sivasspor konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 11:33
Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Gençlerbirliği ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Sivasspor maçı 16 Nisan Cuma günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Ömürcan, Polomat, Piris, Soner, Murat, Ayite, Candeias, Sandro Lima

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin Yalçın, Camara, Uğur, Fajr, Cofie, Claudemir, Gradel, Boyd, Yatabare

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