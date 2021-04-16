Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Gençlerbirliği ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Sivasspor maçı 16 Nisan Cuma günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Ömürcan, Polomat, Piris, Soner, Murat, Ayite, Candeias, Sandro Lima

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin Yalçın, Camara, Uğur, Fajr, Cofie, Claudemir, Gradel, Boyd, Yatabare