Haberler Süper Lig Gençlerbirliği - Sivasspor | CANLI

Gençlerbirliği - Sivasspor | CANLI

Spor Toto 35. haftasında Gençlerbirliği sahasında Sivasspor konuk ediyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi yönetiyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 15:57
Gençlerbirliği - Sivasspor | CANLI

'de 35. hafta heyecanı başladı.

Saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Gençlerbirliği sahasında Sivasspor'u konuk ediyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, , , , , Piris, Soner, Candeias, Lima, Sefa, Stancu

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Cofie, Robin, Fayçal, Erdoğan, Gradel, Yatabare

GENÇLERBİRLİĞİ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Sivasspor maçı 16 Nisan Cuma günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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