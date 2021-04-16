Gençlerbirliği - Sivasspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı başladı.
Saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Gençlerbirliği sahasında Sivasspor'u konuk ediyor.
GENÇLERBİRLİĞİ - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim, Diego, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Lima, Sefa, Stancu
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Cofie, Robin, Fayçal, Erdoğan, Gradel, Yatabare
GENÇLERBİRLİĞİ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği - Sivasspor maçı 16 Nisan Cuma günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.