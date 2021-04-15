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'de 35. hafta heyecanı başlıyor

'in 35. haftasında heyecan başlıyor. 16 Nisan Cuma günü 4 karşılaşma oynanacak. Lider Beşiktaş'ta ilk gün sahasında 'nü ağırlayacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 09:55
Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı başlıyor

'de 35. hafta mücadelesi 16 Nisan Cuma yapılacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'ün maç oynamadan (bay) geçtiği ligin 35. haftasının programı şöyle:

Yarın:

16.00 - ()

16.00 -(Eryaman)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor- (Antalya)

19.00 Beşiktaş- (Vodafone Park)

17 Nisan Cumartesi:

13.30 - (Denizli Atatürk)

16.00 -Aytemiz Alanyaspor ()

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

19.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)

18 Nisan Pazar:

16.00 Gaziantep-Kasımpaşa (Kalyon)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

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