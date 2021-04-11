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0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 34. haftasında sahasında 'u konuk etti. Mücadeleyi 1-0 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Antalyaspor'a galibiyeti getiren gol 'dan geldi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 18:00
Kayserispor Antalyaspor 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. 'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan ekibi 3 puanın sahibi oldu. Antalyaspor'un golünü 45. dakikada kaydetti.

ANTALYASPOR 2 MAÇ SONRA KAZANDI!
'ın öğrencileri Süper Lig'de 2 maç sonra 3 puanla tanıştı. Kırmızı-beyazlılar, ve mağlubiyetlerinin ardından konuk olduğu Kayserispor karşısında kazanmayı bildi.

KAYSERİSPOR GALİBİYETE HASRET!
Sahasında Antalyaspor'a 1-0 yenilen Kayserispor ligde galibiyete hasret kaldı. Sarı-kırmızılıların Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 42'ye yükseltirken Kayserispor ise 33 puanda kaldı.

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