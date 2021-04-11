Kayserispor Antalyaspor 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Kayserispor ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan Akdeniz ekibi 3 puanın sahibi oldu. Antalyaspor'un golünü 45. dakikada Naldo kaydetti.
ANTALYASPOR 2 MAÇ SONRA KAZANDI!
Ersun Yanal'ın öğrencileri Süper Lig'de 2 maç sonra 3 puanla tanıştı. Kırmızı-beyazlılar, Ankaragücü ve Sivasspor mağlubiyetlerinin ardından konuk olduğu Kayserispor karşısında kazanmayı bildi.
KAYSERİSPOR GALİBİYETE HASRET!
Sahasında Antalyaspor'a 1-0 yenilen Kayserispor ligde galibiyete hasret kaldı. Sarı-kırmızılıların Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.
Bu sonuçla Antalyaspor puanını 42'ye yükseltirken Kayserispor ise 33 puanda kaldı.