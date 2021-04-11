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Ankaragücü Gençlerbirliği: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'in 34. haftasında Ankaragücü ve Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Başkent derbisinde kazanan Ankaragücü oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 15:58 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 17:58
Ankaragücü Gençlerbirliği: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Ankaragücü ve Gençlerbirliği, Süper Lig'in 34. haftasında Eryaman Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Ankaragücü'nün golleri 66' Emre Güral, 79' Kızıldağ (KK) ile geldi. Gençlerbirliği ise 75'te Stancu ile farkı 1'e indirdi ancak yeterli olmadı.

Bu sonuçla Ankaragücü, 36 puanla 13. sırada kendine yer buldu. Gençlerbirliği ise 31 puanla 19. sırada yer aldı.

Ankaragücü gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise evinde Sivasspor'u ağırlayacak.

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