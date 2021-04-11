Ankaragücü Gençlerbirliği: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Ankaragücü ve Gençlerbirliği, Süper Lig'in 34. haftasında Eryaman Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Ankaragücü'nün golleri 66' Emre Güral, 79' Arda Kızıldağ (KK) ile geldi. Gençlerbirliği ise 75'te Stancu ile farkı 1'e indirdi ancak yeterli olmadı.

Bu sonuçla Ankaragücü, 36 puanla 13. sırada kendine yer buldu. Gençlerbirliği ise 31 puanla 19. sırada yer aldı.

Ankaragücü gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise evinde Sivasspor'u ağırlayacak.