Haberler Süper Lig Abdulkadir Bitigen 6 günde 3 maça atandı!

Abdulkadir Bitigen 6 günde 3 maça atandı!

'in 32. haftasında cumartesi günü 'ın, deplasmanda 'a 3-0 kaybettiği maçta düdük çalan Abdulkadir Bitigen, bugün de - müsabakasında koltuğunda oturacak. Bitigen, 33. haftada ise perşembe günkü - karşılaşmasına atandı. 37 yaşındaki hakem, böylelikle 6 günde 3 maçta görev almış olacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 13:35
Abdulkadir Bitigen 6 günde 3 maça atandı!

2021 yılında kokartı takmaya hak kazanan hakemler arasında kendine yer bulan Abdulkadir Bitigen, son zamanlar () tarafından da en fazla tercih edilen hakemler arasında bulunuyor. Bitigen, 'in 32. haftasında 'un evinde 'ı 3-0 yendiği mücadeleyi yönetti. Tecrübeli hakem, söz konusu karşılaşmadan iki gün sonra da bugün 'nin, 'u konuk edeceği maçta () olarak görevlendirildi.

Fikstür yoğunluğu sebebiyle hafta içinde oynanacak 33. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler de açıklandı. Abdulkadir Bitigen, 8 Nisan Perşembe günü - maçına atandı.

37 yaşındaki Bitigen, böylelikle 6 gün içinde 3 mücadelenin hakem kadrolarına ismini yazdırmış oldu.

BU SEZON 26 MAÇTA GÖREV ALDI
Abdulkadir Bitigen, 2020-2021 sezonunda MHK tarafından Süper Lig'de 26 maça tayin edildi. Bunların 13'ünde sahada yer alan FIFA kokartlı hakem, 12'sinde VAR, 1'inde de pozisyonlarında değerlendirildi.

SON DAKİKA