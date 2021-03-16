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TFF'den açıklaması! Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapıldı

, spor yorumcusu 'ın faal bir hakemle görüşme yaptığı iddiasıyla ilgili 'na başvurulduğunu açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 19:34
TFF'den Ahmet Çakar açıklaması! Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapıldı

(TFF), eski hakem 'ın faal bir hakemle görüşme yaptığı iddiasıyla ilgili gerekli tahkikatın yapılması için 'na başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Televizyon yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, faal bir hakemle görüşme yaptığını iddia ederek, bir süredir hakem camiasını töhmet altında bırakan açıklamalarda bulunmaktadır. Açıklamalarında herhangi bir somut kanıt sunmayan Ahmet Çakar, görüşme yaptığını iddia ettiği hakemin ismini açıklamayacağını defalarca vurgulamıştır. Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Çakar'ın müteakip defalar gündeme getirdiği iddialarla ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunmuştur." ifadeleri yer aldı.

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