Haberler Süper Lig Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Alanyaspor - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor sahasında 'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 09:09
Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Antalyaspor maçı 13 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Davidson, Salih, Ceyhun, Efecan, Bareiro

Antalyaspor: Ferhat, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Nuri, Hakan, Doğukan, Sam, Amilton, Gökdeniz

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