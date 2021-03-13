Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Alanyaspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Antalyaspor maçı 13 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Davidson, Salih, Ceyhun, Efecan, Bareiro

Antalyaspor: Ferhat, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Nuri, Hakan, Doğukan, Sam, Amilton, Gökdeniz