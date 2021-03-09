Spor kulüplerinden usta oyuncu Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı!

Galatasaray kulübüne de üye olan usta oyuncu Rasim Öztekin'den üzücü haber geldi. Dün Öğle saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle kalbi duran oyuncu Rasim Öztekin, müdahaleler sonucunda hayata döndürülmüştü. Fakat usta oyuncudan tüm Türkiye'yi üzen acı haber geldi. 62 yaşındaki Rasim Öztekin'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA ACI HABERİ DUYURDU Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, usta oyuncu Rasim Öztekin'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." mesajını paylaşarak acı haberi duyurdu.

