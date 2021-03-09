Haberler Süper Lig Spor kulüplerinden usta oyuncu Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı!

Spor kulüplerinden usta oyuncu için başsağlığı mesajı!

Usta oyuncu , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı , sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevilen oyuncunun vefat haberini duyurdu. Spor kulüpleri de Rasim Öztekin'in vefat haberi sonrası başsağlığı mesajları yayınladı. İşte o paylaşımlar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 10:25
Spor kulüplerinden usta oyuncu Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı!

Galatasaray kulübüne de üye olan usta oyuncu 'den üzücü haber geldi. Dün Öğle saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle kalbi duran oyuncu Rasim Öztekin, müdahaleler sonucunda hayata döndürülmüştü. Fakat usta oyuncudan tüm Türkiye'yi üzen acı haber geldi. 62 yaşındaki Rasim Öztekin'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Spor kulüplerinden usta oyuncu Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı!

BAKAN KOCA ACI HABERİ DUYURDU

Sağlık Bakanı , usta oyuncu 'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." mesajını paylaşarak acı haberi duyurdu.


Spor kulüplerinden usta oyuncu Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı!

GALATASARAY'IN RASİM ÖZTEKİN PAYLAŞIMI

Galatasaray'da Divan Kurulu Üyesi olarak bilinen için kulüpten paylaşım geldi. Galatasaray kulübü tarafından yayınlanan mesajda, "Rasim Öztekin ve kızı Pelin Öztekin Türk sineması ve tiyatrosunun usta oyuncularından, kulübümüzün 8385 numaralı Divan Kurulu Üyesi Rasim Öztekin'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Öztekin ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Spor kulüplerinden usta oyuncu Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı!

2018 YILINDA OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

44 yaşında kalp yetmezliği hastalığına yakalanan 'in 2018 yılında da geçirdiği bir operasyonla kalp pili değiştirilmişti.

Spor kulüplerinden usta oyuncu Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı!

Trabzonspor: Türk Tiyatrosu güldürü geleneğinin nişanesi Kavuk'a bir dönem sahiplik eden, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu 'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Öztekin'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.


Spor kulüplerinden usta oyuncu Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı!

Beşiktaş: Değerli sanatçı 'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz.


Spor kulüplerinden usta oyuncu Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı!

Fenerbahçe: Türk sinema ve tiyatrosunun usta sanatçısı 'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz.


Spor kulüplerinden usta oyuncu Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı!

"MAZOT ALDIM, YOLA DEVAM"

O dönemde açıklama yapan , "Benimki var olan pili değiştirmekti. Yani mazot aldım, yola devam. Allah çaresiz hastalık vermesin. Çaresiz hastalığı olanlara Allah'tan şifa diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Spor kulüplerinden usta oyuncu Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı!

PELİN ÖZTEKİN'DEN ALİ SAMİ YEN STADI PAYLAŞIMI

Tiyatro oyuncusu 'in kızı ve aynı zamanda Galatasaray üyesi olan Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından stadyumun fotoğrafını paylaşırken zemininin bozuk olması dikkat çekmişti.

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