Spor kulüplerinden usta oyuncu Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı!

Galatasaray kulübüne de üye olan usta oyuncu Rasim Öztekin'den üzücü haber geldi. Dün Öğle saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle kalbi duran oyuncu Rasim Öztekin, müdahaleler sonucunda hayata döndürülmüştü. Fakat usta oyuncudan tüm Türkiye'yi üzen acı haber geldi. 62 yaşındaki Rasim Öztekin'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA ACI HABERİ DUYURDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, usta oyuncu Rasim Öztekin'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." mesajını paylaşarak acı haberi duyurdu.
GALATASARAY'IN RASİM ÖZTEKİN PAYLAŞIMI
Galatasaray'da Divan Kurulu Üyesi olarak bilinen Rasim Öztekin için kulüpten paylaşım geldi. Galatasaray kulübü tarafından yayınlanan mesajda, "Rasim Öztekin ve kızı Pelin Öztekin Türk sineması ve tiyatrosunun usta oyuncularından, kulübümüzün 8385 numaralı Divan Kurulu Üyesi Rasim Öztekin'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Öztekin ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.