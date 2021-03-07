Haberler Süper Lig Gençlerbirliği Başakşehir maçı CANLI

Başakşehir maçı CANLI

'in 29. haftasında kritik bir karşılaşma oynanıyor. Düşme hattında bulunan ekibi ekip, ve Başakşehir Ankara'da kozlarını paylaşıyor. Gençlerbirliği - Başakşehir maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 09:19 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 15:59
Gençlerbirliği Başakşehir maçı CANLI

ve Başakşehir, 'in 29. haftasında, Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...



GENÇLERBİRLİĞİ - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

GENÇLERBİRLİĞİ - Nordfeldt, Johansson, Diego, Piris, Polomat, Soner, Furman, Murat, Candeias, Sefa Yılmaz, Sandro

BAŞAKŞEHİR - Volkan Babacan, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Deniz, Aleksic, Berkay, Giuliano, Crivelli.

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