Gençlerbirliği Başakşehir maçı CANLI

Gençlerbirliği ve Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında, Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
GENÇLERBİRLİĞİ - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ
GENÇLERBİRLİĞİ - Nordfeldt, Johansson, Diego, Piris, Polomat, Soner, Furman, Murat, Candeias, Sefa Yılmaz, Sandro
BAŞAKŞEHİR - Volkan Babacan, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Deniz, Aleksic, Berkay, Giuliano, Crivelli.
Gençlerbirliği ve Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında, Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...