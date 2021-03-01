Haberler Süper Lig Son dakika haberleri | Maçlara seyirci alınacak mı? Bakan Kasapoğlu açıkladı

Son dakika haberleri | Maçlara seyirci alınacak mı? Bakan Kasapoğlu açıkladı

'in 27. haftası geride kalırken, şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. , ve rakipleriyle olan puan farkını açarken kalan 15 hafta nefesleri kesecek. Futbolseverler ise kalan haftalarda statlara seyirci alınıp alınmayacağını merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı bu doğrultuda açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 09:25
Son dakika haberleri | Maçlara seyirci alınacak mı? Bakan Kasapoğlu açıkladı

Bakanı , sporda normalleşme sürecinin nasıl olacağını Hürriyet'e anlattı. Kasapoğlu, "Martta kısmi de olsa maçlara seyirci alınmasını istiyoruz ama buna karar verecek olan federasyondur. Kapasitenin yüzde 10'u, 15 ya da 20'si şeklinde açılabilir" dedi. Kasapoğlu, maçlara seyirci alınırken maske ve mesafe kuralının yanı sıra uygulamasının zorunlu olacağını söyledi. Hürriyet'in sorularını yanıtlayan Bakan Kasapoğlu, "Biz açılmasından yanayız. Pandeminin seyrine göre kulüplerimizi en hızlı şekilde taraftarlarımızla buluşturacağız" dedi.

50 BİN KİŞİLİK STADA 5 BİN SEYİRCİ

Pandeminin seyrini takip edeceklerini belirten Bakan Kasapoğlu "Diyelim ki 50 bin kişilik bir stat var, 5 bin kişi alınabilecek. HES kodu zorunlu olacak. Localar açılabilir. Bu kararları Federasyon verecek. Taraftarlarımızı çerçevesinde sahalarla buluşturmaktan yanayız" diye konuşttu. çalışmalarından da bahseden Bakan Kasapoğlu "Yeni yasayla birlikte kulüpler ve federasyonlar şeffaf olacak. Hesap verebilir bir konumda olacak. Yöneticiler yaptıklarından sorumlu olacak. Yeni yasa ile mali ve idari disiplin ve bununla birlikte sorumluluk güçlü bir şekilde olacak" ifadelerini kullandı.

"SÜRECİ FIRSATA ÇEVİRECEĞİZ"

Pandemi sonrası her alanda olduğu gibi, 'nin sporda da bu süreci fırsata çevireceğini belirten Muharrem Kasapoğlu şöyle devam etti: "Biz bu süreçte, müsabakalara ve olimpiyatlara hazırlanan sporcularımızla irtibatımızı hiç koparmadık. Tüm sporcularımız diğer ülkelerin aksine, daha motive, inançlı ve hazır. Olimpiyatlarda büyük başarı bekliyoruz. Başarılar ve gelişmişlikler bu konulardaki rol modellere bağlı. Cimnastikte , , , serbest dalışta rekorlara imza atan var. Bunların sayılarını artırmamız lazım. Bu sporcularımız gibi diğer branşlarda da birçok örneğimiz var."

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