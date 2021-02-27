Ne maçtı ama!

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından kurtulma savaşı veren Gençlerbirliği, 6 maçtır galibiyete hasret kalan ve hafta içinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'yla yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Aksiyonu ve kırmızı kartı bol bir maça sahne olan mücadelede, 21'de Ayite'ye faul yapan Semih, VAR'dan gelen uyarıyla son adam olduğu gerekçesiyle kırmızı kartla atıldı. 29'da Soner'in ağlara giden vuruşuna, Chebake son anda ayak koydu. 10 kişi kalan sarıkırmızılılar, 34'te öne geçti. Mustafa'nın pasıyla, kaleciyle karşı karşıya kalan Tetteh, fileleri havalandırdı: 0-1. 40'ta Johansson'un ceza sahası dışından çektiği şutta top üst direkten döndü ve ilk yarı Malatya ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

9 MAÇLIK HASRET

İkinci yarıda gol için bastıran başkent ekibi, 60'ta beraberliği sağladı. Ayite'nin direkten dönen vuruşu, kaleci Ertaç'ın sırtına çarparak ağlara gitti: 1-1. 71'de bu sefer, beraberlik golünün sahibi Ayite 2. sarıdan atıldı. 76'da Mustafa kaleciyle karşı karşıya topu auta attı ve 90 dakika 1-1 sona erdi. Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti 9, Yeni Malatya'nın 7 maça çıktı. Malatya ekibi, deplasmanda üst üste 3. beraberliğin ardından, dış sahada yenilmezliğini de 4 maça taşıdı.

BİZ SADECE ÇALIŞACAĞIZ

G.Birliği Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, maça iyi başladıklarını ancak gerisini getiremediklerini söyledi. Altıparmak, " Futbol çok enteresan bir oyun. Çok maç kazanamazsınız, sonra 3 maç üst üste kazanırsınız her şey değişir. Biz sadece çalışacağız ve sadece 15 tane final maçına hazırlanacağız" dedi.

İNANILMAZ MÜCADELE

Y.Malatyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Çalışkan, 10 kişi kalmanın sıkıntısını yaşadıklarını belirtti. Çalışkan, "Yaklaşık 70 dakika, deplasmanda eksik kalmak bize sıkıntılar yaşattı. Özellikle oyuncu kardeşlerimizin inanılmaz mücadelesi sonucunda galip gelebileceğimiz pozisyonları da bulduk" ifadelerini kullandı.