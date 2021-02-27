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4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında sahasında 'nü konuk etti. Mücadeleyi 4-1 kazanan ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri (2) ve Akintola (2) kaydetti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 15:28 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 15:31
Hatayspor Ankaragücü 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in flaş ekibi , 'nü farklı mağlup etti. 'nda oynanan mücadeleyi 4-1 kazanan bordo-beyazlılar önemli bir 3 puanın sahibi oldu. ekibine galibiyeti getiren golleri (2) ve Akintola (2) attı.

Ankaragücü'nde Paintsil 45+6. dakikada direkt olarak gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Hatayspor'da Aaron Boupendza kart cezası nedeniyle sahadaki yerini alamadı.

Hatayspor bu sonuçla puanını 45'e yükseltirken Ankaragücü ise 20 puanla son sırada kaldı. 28. haftada Hatayspor deplasmanda 'a konuk olacak. Ankaragücü ise sahasında 'ı ağırlayacak.

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