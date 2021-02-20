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1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 26. hafta maçında sahasında ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan ve küme düşme hattını hakından ilgilendiren zorlu müsabakada gülen taraf ev sahibi ekip oldu. 'in attığı golle galibiyete uzanan Denizlispor çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 17:59 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 18:10
Denizlispor Gençlerbirliği 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. 'nda oynanan zorlu karşılaşmayı 1-0 kazanan ev sahibi ekip altın değerinde bir 3 puanın sahibi oldu. Denizlispor'a galibiyeti getiren golü 19. dakikada kaydetti.

Süper Lig'de 3 maç aradan sonra galip gelen Denizlispor puanını 21'e yükseltti. Kötü gidişata dur diyemeyen Gençlerbirliği'nin 3 puan hasreti 8 maça çıktı.

Denizlispor önümüzdeki hafta deplasmanına çıkacak. Gençlerbirliği ise sahasında 'u konuk edecek.

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