Denizlispor Gençlerbirliği 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Denizlispor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı 1-0 kazanan ev sahibi ekip altın değerinde bir 3 puanın sahibi oldu. Denizlispor'a galibiyeti getiren golü 19. dakikada Mesanovic kaydetti.

Süper Lig'de 3 maç aradan sonra galip gelen Denizlispor puanını 21'e yükseltti. Kötü gidişata dur diyemeyen Gençlerbirliği'nin 3 puan hasreti 8 maça çıktı.

Denizlispor önümüzdeki hafta Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Gençlerbirliği ise sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.