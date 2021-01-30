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Sivasspor | CANLI

'in 22. haftasında ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. 'nda oynanan kritik mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 15:58 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 15:58
Alanyaspor Sivasspor | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Kazanmak için mücadele veren iki takımın mücadelesinde hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
ALANYASPOR: , , Fatih, Caulker, , , , Salih, , , Babacar

SİVASSPOR: , , , , Uğur, Cofie, Robin, Hakan, Yatabare, Gradel, Kayode

ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
maçı 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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