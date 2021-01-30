Alanyaspor Sivasspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Alanyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Kazanmak için mücadele veren iki takımın mücadelesinde hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar

SİVASSPOR: Samassa, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Robin, Hakan, Yatabare, Gradel, Kayode



ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Alanyaspor - Sivasspor maçı 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.