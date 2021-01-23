10 numara oyun! İşte Süper Lig'in panoraması

Süper Lig'de bol gollü bir haftayı geride bıraktık. Liderlik koltuğunun keyfini süren Beşiktaş, Galatasaray derbisinin ardından konsantrasyon sıkıntısı yaşamadı. F.Bahçe'ye kök söktüren, G.Saray'ı deviren Karagümrük'ü müthiş bir oyunla mağlup etti. 4 gollü galibiyetin mimarı orta sahanın yetenekli ismi Bernard Mensah oldu. Sergen Yalçın ve öğrencileri son 10 maçın 8'ini kazanarak yollarına emin adımlarla devam ediyorlar. Fenerbahçe'nin ise 5 maçlık galibiyet serisi dondurucu Sivas akşamında sona erdi. 1-1'lik beraberlikle 2 puan geriye düştü.

FIRTINA, AVCI İLE AVLIYOR

Sezona çok kötü başlayan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, Sergen Yalçın'dan sonra kendi döneminde en fazla puan toplayan teknik adam. Usta çalıştırıcının bu başarısı puan cetveline de yansıyor. Eddie Newton ile küme düşme hattına kadar gerileyen Karadeniz devi şimdi zirve yarışına ortak olmaya çok yaklaştı. Galatasaray derbi sonrası sahasında Denizlispor ile karşılaştı. Moral bulmak için belki de en uygun rakipti. 6 gol kadar, Emre Akbaba, Feghouli ve Sekidika'nın gol bulması da camiayı sevindirdi.

Haftanın asisti: Belhanda

Cimbom'un sahasında Denizlispor'u farklı yendiği mücadelede Younes Belhanda zor bir topa depar attı. Ardından kaparak meşin yuvarlağı Emre Akbaba'ya çıkardı. Tecrübeli oyuncu da rahat bir vuruşla ağları sarsmayı başardı.

Haftanın kurtarışı: Ertaç Özbir

Yeni Malatyaspor deplasmanda Hatayspor'u devirirken Ertaç Özbir müthiş bir kurtarışa imza attı. Ligin kralı Boupendza'nın mermi gibi şutunda adeta uzadı. Parmaklarının ucuyla füze gibi şutu çeldi. Mutlak golü engelledi

Haftanın takımı: Yeni Malatyaspor

Sarı-kırmızılılar sahasında bileği kolay kolay bükülmeyen Hatayspor'u mağlup etmeyi başardı. Malatyaspor zorlu deplasmandan 3 puan alarak son haftalardaki çıkışını sürdürdü. Hedefleri sıralamada daha da yükselmek.

Haftanın sözü: Sergen Yalçın

Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kale sahasında çalışmalarına izin verilmemesine tepki gösterdi. Başarılı çalıştırıcı "UEFA yüzünden ceza alanı içinde ısınamıyoruz. Neden maç yapıyoruz o zaman burada" ifadelerini kullandı.

Haftanın olayı: Fenerbahçe'nin serisi bitti

Sarı-lacıvertliler ligde 5 maçlık galibiyet serisi yakalayarak zirvede Beşiktaş'ı yakalamışlardı. Ancak Sivasspor deplasmanında takıldılar. Rakip kadar aşırı soğukla da mücadele ettiler. Kimileri kaçan 3 puana yandı, kimileri ise bu şartlarda alınan 1 puanın değerine vurgu yaptı. Kanarya'nın yenilmezlik serisi 6 maça çıktı.

Haftanın golü: Bernard Mensah

Kartal'ın yıldızı Karagümrük maçında olağanüstü bir gol attı. Topu bir sağına bir soluna aldı. Slalom golünü sol ayağıyla tamamladı. Gözlerin pasını sildi.

Hamza Hamzaoğlu (Yeni Malatya)

Koltuğu sallantıda olmasına rağmen hiç panik yapmadı. Sonuçta kendi ve Yeni Malatyaspor kazandı. Bu hafta da evinde kolay puan vermeyen Hatayspor'u mağlup etmeyi başardılar. Şehirde de Hamza Hamazoğlu'na olan güven arttı. Takımın yönü üst sıralara çevrildi.

Haftanın yıldızı: Mensah