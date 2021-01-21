Yabancı sınırı 5+2 olabilir

TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi
Süper Lig HaberleriGiriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 22:53Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 06:50
TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi. Özdemir, "Kulüpler 5 yabancı oynatabiliyorlar, 1 futbolcu da kulübede. '5+1 yerine 5+2 olabilir mi?' diye talepte bulundular. İncelemeye alacağız kararı bildireceğiz" dedi. Özdemir, kulüplerin VAR sistemini de istediğini, bunun ciddi bir yatırım ve hakem gerektirdiğini söylediğini belirtti.