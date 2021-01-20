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- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında 'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 08:10 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 08:10
Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçı 20 Ocak Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Akın, , Katranis, Pablo, Mesut, Rayane Aabid, Adama Traore, Akintola, Selim, ,

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Wallace, , Ndayishimiye, Zeki, Fofana, Kubilay, Adem Büyük, Umut Bulut

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