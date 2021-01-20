Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Hatayspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçı 20 Ocak Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Akın, Popov, Katranis, Pablo, Mesut, Rayane Aabid, Adama Traore, Akintola, Selim, Boupendza, Mame Diouf

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Wallace, Hadebe, Ndayishimiye, Zeki, Fofana, Kubilay, Adem Büyük, Umut Bulut